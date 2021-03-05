緬甸示威第32天：警再開槍致1死　有軍警拖行屍體留血印畫面流出

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-05 15:48

緬甸軍方2月初發動政變後，當地群眾連日來繼續上街示威抗議，路透社引述目擊者及當地媒體指，3月5日再有一名年輕示威者死亡。最新另有3月3日拍攝的現場片段流出，可見軍警拖行屍體運上警車，地面留下長長血印。 當地民眾3月4日亦上街悼念之前在示威期間中槍死亡的19歲華裔少女鄧家希（Ma Kyal Sin）。東盟成員國之一的新加坡在3月5日發聲，批評武裝部隊出動武器對付人民是「國家恥辱」（national shame）。

頸部中槍身亡

路透社報道指，曼德勒警方在3月5日再開火，有一名年輕男子頸部中槍，最後身亡。

緬甸警方連日鎮壓示威，有3月3日在蒙育瓦（Monywa）拍攝的片段流出，可見當時軍警拖行屍體運送上警車，現場地面出現一道長長的血印。

緬甸媒體Myanmar Now也發布3月3日在仰光拍攝的片段顯示，軍警向一名遭拘留的示威者開槍，然後把他拖走。

Police are filmed on March 3 shooting a detained protester in the back in Yangon's North Okkalapa township before dragging his body away. The area was the site of multiple killings by security forces on that day. #WhatsHappeningInMyanmar#2021uprising #RejectMilitaryCoup pic.twitter.com/joAegsH4eM — Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) March 4, 2021

民眾上街悼念19歲華裔少女

在第二大城市曼德勒（Mandalay），民眾3月4日上街悼念3月3日在示威期間中槍死亡、綽號「天使」（Angel）的19歲華裔少女鄧家希（Ma Kyal Sin），她死前身穿印有Everything will be OK字句的衣服，並在身上掛有寫着自己血型、電話號碼與表明一旦死亡願意捐贈器官的牌子，在網絡引發關注。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）之前在3月4日表示，自緬甸2月1日政變至今，已有至少54人遭軍警殺害，實際數字可能更高，另有逾1700人遭拘留，包括29名記者。