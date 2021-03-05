歐盟成員國應否購買中俄疫苗？　法國與歐盟立場不一

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-05 16:57

歐盟國家急於使用疫苗對抗新冠肺炎（COVID-19）疫情，但由於疫苗供不應求，部分成員國開始採購中國與俄羅斯的疫苗，在區內引發爭論。法國高官3月5日表示，因歐盟尚未批准中俄疫苗，會員國若購買會帶來問題；歐盟官員則認為，成員國購入中俄疫苗沒有問題。

圖為法國歐洲事務部長博納（Clement Beaune）3月5日在社交網站上傳的圖片（Twitter@Clement Beaune）

法國歐洲事務部長博納（Clement Beaune）3月5日表示，若成員國採購中俄疫苗，將為歐盟的團結帶來問題，也會帶來健康風險，他稱歐盟還未向俄羅斯疫苗批出使用授權，至於中國疫苗則沒有提出申請。

目前歐盟的藥物監管部門正在審批俄羅斯疫苗的上市申請，部分成員國如匈牙利、斯洛伐克則已批准使用俄羅斯的衛星V疫苗。

歐盟內部市場專員布雷頓（Thierry Breton）3月3日接受《政治報》（Politico）訪問時指，若成員國想採購俄羅斯的衛星V疫苗或中國國藥疫苗，他認為都沒有問題。

布雷頓同樣歡迎奧地利、丹麥與以色列組成疫苗聯盟，即合作研發新冠疫苗的行動，他稱「我絕對不害怕這會對任何人不利，這只是加強全球合作。」

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