黑客攻擊SITA　航空運輸數據巨企中招　多間航空公司旅客資料外泄

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-05 20:52

全球航空運輸數據巨頭——國際航空電訊集團公司（SITA）已證實，公司是一宗涉乘客數據外泄露的黑客事件。它3月4日發聲明稱，儲存在美國伺服器上的大量乘客數據已外泄。它的系統2月24日受襲，並已聯繫受影響的航空公司。

SITA全球一大航空資訊科技公司，服務逾九成航空公司，協助它們處至機票預訂、票務，以及通過它旗下的乘客服務系統Horizon處理飛機離境事宜。

那些外泄數據本儲存在SITA乘客服務系統（美國）公司（SITA Passenger Service System (US) Inc.）的伺服器。這簡稱SITA PSS的系統，為航空公司營運旅客審查系統。

公司稱在2月24日確認事件嚴重性後，立即行動聯絡受影響客戶以及所有相關機構。SITA已開始聯絡包括馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）、芬蘭航空（Finnair）、新加坡航空公司（Singapore Airlines）及濟州航空公司（Jeju Air）。

國泰航空 （00293）稱注意到SITA受襲涉及部分與合作航空公司，但稱國泰服務系統沒受影響，惟部分合作航空公司會員資料或外泄。

SITA稱，其中一個「星空聯盟」（Star Alliance）成員航空公司是SITA PSS的客戶，SITA可以訪問包括新加坡航空在內的所有26家「星空聯盟」成員航空公司保密的飛行常客計劃數據。