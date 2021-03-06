白羅斯代表70國於聯合國人權理事會發言　支持中國實施港區國安法

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-06 11:48

聯合國人權理事會舉行會議，白羅斯代表70個國家作共同發言，強調香港事務是中國內政，外界不應干涉。中國外交部發言人汪文斌3月5日晶，中國貫徹「一國兩制」方針、維護香港繁榮穩定的決心堅定不移。

白羅斯代表共同發言指出，不干涉主權國家內政是《聯合國憲章》重要原則，是國際關係的基本準則。支持中國在香港特別行政區實行「一國兩制」。《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》實施後，香港擺脫了動蕩局勢，逐漸恢復穩定。香港特區是中國不可分離的部分，香港事務是中國內政，外界不應干涉。敦促有關方面切實尊重中國主權，停止干涉香港事務和中國內政。

汪文斌說，中方始終堅持「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，中國中央政府的有關舉措有利於更好保障香港居民依法享有的各項權利和自由，有利於促進香港長期繁榮穩定，有利於「一國兩制」實踐行穩致遠。香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，任何國家、組織和個人都無權干預。

他說，廣大發展中國家在聯合國人權理事會再次聯手發出正義之聲，充分體現了事實勝於雄辯、公道自在人心。中國維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針、維護香港繁榮穩定的決心堅定不移。「我們敦促有關方面恪守國際法和國際關係基本準則，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政。