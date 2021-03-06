新冠疫苗｜加拿大批准使用強生疫苗　成全球首國向4款疫苗開綠燈

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-06 00:46

加拿大衛生部門3月5日決定，強生公司（Johnson & Johnson）的新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗獲准在當地使用，是全球首個批准使用4款不同疫苗的國家。

加拿大至今已經向強生、輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）、阿斯利康（AstraZeneca）的疫苗「開綠燈」，總理杜魯多（Justin Trudeau）表示，衛生部門認為強生的疫苗安全有效，而該國已經向對方訂購數以百萬計的疫苗，因此為擊敗病毒邁向重要一步。

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強生的疫苗屬單劑接種式，臨床實驗結果顯示疫苗對防止出現嚴重病徵的有效率達85%，而且在出現變種病毒的南非等地仍然有極高效用。美國食品和藥物管理局（FDA）在2月授權緊急使用這款疫苗，而加拿大亦訂購1000萬劑，並可以額外再買2800萬劑，惟目前未有接收首批疫苗日期。

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由於加拿大本身沒有藥廠生產疫苗，因此面臨疫苗不足的情況，加上鄰國美國無意分享本地疫苗，所以被迫向亞歐地區進口。渥太華當局亦準備延長輝瑞、莫德納及阿斯利康的兩劑疫苗接種期，由原本相隔三至四周，改為四個月，務求為更多民眾提供保障。

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