阿根廷市長持普京肖像打疫苗　印尼總統接種畫面登上郵票

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-05 23:13

阿根廷一位市長3月3日接種俄羅斯「衛星V」（Sputnik V）疫苗時，左手拿着俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的肖像，因而引發關注。另一方面，印尼發行新郵票，則是總統佐科維多多（Joko Widodo）接種科興疫苗的畫面。

俄羅斯衛星通訊社3月5日報道，阿根廷布宜諾斯艾利斯省東南部的羅克佩雷斯市（Roque Pérez）市長加斯帕林（Juan Carlos Gasparin）3月3日接種衛星V疫苗，他右臂接種疫苗，左手則是拿着普京的肖像。

"CHINCHU" Y PUTIN 💉 El Intendente Juan Carlos Gasparini recibió su dosis de vacuna contra el coronavirus de una manera... 由 Municipio de Roque Pérez 發佈於 2021年3月2日星期二

加斯帕林表示，要用這種方式感謝普京為阿根廷做的一切，他稱「這種疫苗挽救了多少生命？這是在普京遭受反對派批評的背景下，我的一種致敬方式。」他又指「任何受過教育的人都知道俄羅斯人的能力，他們擁有豐富的科學知識。」

印尼總統佐科維多多接種疫苗的畫面登上郵票（新華社）

在印尼，當地郵政公司發行一套以新冠疫苗為主題的紀念郵票，以推廣疫苗接種運動，郵票的畫面是佐科維多多1月13日接種科興疫苗的瞬間，他是印尼國內接種新冠疫苗的第一人。