歐美同意暫停互徵飛機補貼報復關稅　共同應對中國挑戰

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-06 09:37

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）3月5日與美國總統拜登（Joe Biden）通話，雙方同意暫停互向對方徵收關稅，尋求化解長達16年的飛機補貼爭議。他們指，任何長期解決方案需要應對到中國競爭。

馮德萊恩在聲明表示，歐美雙方會暫停徵收關稅四個月，並承諾專注於化解分歧。她形容，這是為雙方長年經濟合作帶來正面訊息，是大西洋兩岸工商業界的好消息。

另外她亦提到，已經邀請拜登5月21日訪問羅馬，出席全球衛生峰會，討論應對新型冠狀病毒（COVID-19）疫情。

雙方的聯合聲明提到，解決方案的關鍵要素將包括應對中國等非市場經濟體新加入者扭曲貿易的做法和所構成的挑戰。

美國波音公司的737 MAX客機6月29日在華盛頓州完成第一場重新認證的試飛。圖為這部客機當天在西雅圖市的波音機場著陸。（Reuters）

美國與歐盟長年就補貼飛機製造公司問題爭吵，2019年世貿裁定歐盟非法向空中巴士（Airbus）公司補貼，授權美國向歐盟徵收75億美元關稅。不過世貿之後亦裁定美國非法補貼飛機製造商波音公司（Boeing），並批准歐盟向美國徵收關稅報復。

拜登上台後，表明有意修補與歐洲關係，因此促進今次的共識。而白宮的聲明則提到，除了關稅問題外，雙方亦同意在中國、俄羅斯、白羅斯、烏克蘭及巴爾幹半島等共同利益的議題合作。