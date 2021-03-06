美國會擬起草跨黨派法案　加快維吾爾人難民申請

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-03-06 07:02

美國國會議員正在起草一項跨黨派法案，加快新疆維吾爾族難民申請，是華府首項支持在中國面臨迫害的穆斯林少數種裔移民的立法計劃。

路透社3月6日報道，佛羅里達州兩名國會議員，民主黨人多伊奇（Ted Deutch）和共和黨人巴拉特（Mario Diaz-Balart），計劃最快在下周提出《維吾爾人人權保護法》，如果法案獲得通過，將使維吾爾人的申請在美國難民體系中成為「第二優先事項」。

報道指，這次升級令申請人跳過聯合國的轉介，直接以向美國政府提出申請難民身份，減低遭第三國通知中國並被尋求遣返回國的憂慮。而且法案不但適用於在中國的維吾爾人，在土耳其等第三國無法定居的人亦符合申請資格。目前有數千名維吾爾人在離開中國後居於土耳其。

總部設在華盛頓的維吾爾人人權項目（Uighur Human Rights Project）執行主任卡納特（Omer Kanat）對這項法案表示歡迎，他指出，維吾爾人在通過聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）提出申請時「非常猶豫」，稱「如果他們通過UNHCR提出申請，就必須將他們所在的國家通知政府。如果他們與中國關係密切，他們擔心這些政府會通知中國當局。」

多伊奇透過電郵向路透社表示，這次提出法案是「美國外交政策和人道主義最佳傳統的延續。」

聯合國專家和人權組織估計，新疆地區有100多萬維吾爾人和其他穆斯林少數民族在惡劣的條件下被拘留， 這是北京所謂的職業培訓反恐運動的一部分。中國否認侵犯人權，但美國上屆總統特朗普（Donald Trump）政府指，北京正在進行種族滅絕，現任總統拜登（Joe Biden）政府亦支持這個說法。

拜登計劃提升今個財政年度的難民人數上限，由特朗普設定的15,000人，大幅增至62,500人。目前仍未上調，但他向國會提交的難民提案中提到，或可優先考慮維吾爾族的申請。