約1.2萬公里海底電纜由中國延伸至法國　2021年內將啟用

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-03-07 15:32

在中美兩國關係緊張之際，一條長達7,500英里（約1.2萬公里）的海底電纜將在2021年晚些時候從中國通到法國東南部馬賽（Marseille）港口。

這條名為「和平」（Peace）的電纜將從中國陸路穿越到巴基斯坦，然後在巴基斯坦通向水下並經過非洲之角（Horn of Africa），蜿蜒約1.2萬公里海底，終點在法國。

美國彭博社指出，這條海底電纜每秒可傳輸的數據量相當於美國Netflix播出9萬小時的數據，這條海底電纜大多用來提高中國在歐洲與非洲企業的網絡服務速度。

法國電話公司Orange SA營運這條電纜在馬賽的接收站，該公司的國際網絡主管Jean-Luc Vuillemin表示，這是一個中國向歐洲和非洲投射力量的計劃。

彭博社稱，Google和Facebook公司表示不會使用這這條海底電纜，因為他們已經有足夠的傳輸纜線。另一方面，就算他們想使用這條中國電纜也很困難，因為美國以國家安全為由，正在帶頭抵制很多中國的電訊設備製造商。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）2021年早些時候說，法國政府不希望在美國的壓力下，把中國排除於法國網路基礎建設之外，稱部分原因在於這樣法國就不會「完全依賴美國的決策」。