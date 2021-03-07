梅根訪問播出前　英女王演說後輩齊撐場　疑向「叛逆新抱」擺陣

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-07 15:26

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）預定在美東時間7日晚間8時（香港時間8日上午9時）播出英國哈里王子和妻子梅根接受名節目主持人奧花雲費（Oprah Winfrey）的專訪，預料梅根將大曝王室內幕。為此，英國王室也有準備，將於專訪在7日播出前，由女王伊利沙伯二世「領軍」，全員出席英聯邦日活動，向全球抗疫醫護人員致敬。英國媒體指王室大打公關牌，也展現王室團結對抗梅根風暴的決心。

在哈里王子夫婦接受奧花雲費專訪播出前幾小時，英國女王、王儲查理斯王子和妻子卡米拉、威廉王子和妻子凱特將一起出席在西敏寺舉行的慶祝英聯邦日禮拜，女王的夫婿菲臘親王因住院不克出席，查理斯王子、威廉王子夫婦都將發表演說。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）預定在美東時間7日晚間8時（香港時間8日上午9時）播出英國哈里王子和妻子梅根接受名節目主持人奧花雲費的專訪，預料她將大曝王室內幕（預告截圖）

【相關圖輯】梅根恨做皇太后？阿奇登基順位僅排第7 仍盼以英王標準培育成長：

英國《衛報》報導，英國王室與梅根的這場跨大西洋公關大戰愈演愈烈，白金漢宮上周宣布正在調查梅根霸凌王室幕僚人員案件。梅根的其他負面新聞也一一浮現，包括梅根不聽勸告，執意佩戴沙特阿拉伯王儲穆罕默德贈送的鑽石耳環。由於穆罕默德下令殺害記者卡舒吉，英國每日郵報稱梅根戴的是「染血的耳環」。

【相關圖輯】王冠｜盤點10個超奇怪英國王室禁忌 原來連大富翁都唔可以玩？

+ 7 + 7 + 7

延伸閱讀：

哈利、梅根登脫口秀 明吐王室怨氣

梅根不讓女王有時間準備 皇室只能跟觀眾同步收看專訪

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】