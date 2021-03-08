梅根專訪大吐苦水：凱特曾弄哭我　王室困境曾令我有自殺念頭

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-08 11:04

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）3月7日播出英國哈里王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan）接受名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）的專訪。兩人在節目中爆出與王室間的分歧。

圖為哈里王子和妻子梅根，接受名嘴奧花雲費專訪的情況。訪問在美國當地時間3月7日播出。（Reuters）

梅根在訪問開始時表明未有接受任何金錢回報。梅根在訪問中表示，有英國媒體報道指她弄哭威廉王子（Prince William）夫人凱特（Kate Middleton）是錯誤的。梅根稱反而是凱特弄哭了她，並稱這是她與傳媒關係急速惡化的轉折點。

梅根坦言自己加入王室後「被禁聲」，又稱她從小對王室並不認識，形容自己嫁入王室行為天真。梅根又談到她與哈里的長子阿奇（Archie），梅根稱有王室成員因為阿奇膚色的問題指「不知道他會有多黑」，故不希望阿奇成為王子。

梅根坦言她在王室的困境，一度讓她有自殺的念頭，她曾向王室求助，但並沒有得到任何的協助。

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哈里王子表示他最大擔心是「歷史會重演」，哈里稱王室內存在種族歧視，他們離開王室，是因為缺乏支援和理解。

哈里王子表示，梅根正在懷的第二胎是女兒，預計2021年夏天出生。