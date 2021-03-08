泰國5歲雙胞胎被父母「逼婚」：他們前世是無法修成正果的戀人

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-08 14:15

5歲就結婚已經夠令人震驚了，何況新郎、新娘還是一對「雙胞胎」！泰國一對年僅5歲的龍鳳胎近日被父母「逼婚」，因為他們相信這對小小新人上輩子是戀人，只是無法修成正果，所以到今世才會同時出生。他們也認為，只有讓孩子結婚才能消除「業障」、化解厄運。

綜合外媒報道，泰國這對5歲的龍鳳胎在4日舉行婚禮，雖然不具法律效力，只有儀式目的，仍吸引親友們出席，當時婚禮氣氛十分熱鬧愉快，眾人載歌載舞，就連佛教僧侶都到場誦經祝福（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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兩童的父母認為，孩子們前世是無法修成正果的戀人，要是今世沒有趁早結婚，將會受到厄運影響，無法健康長大。其中，父親也指出，這麼做的意義全都是為了孩子的健康，而且這也是遵循當地傳統，照做也不會有損失。

據悉，泰國部分地區真的流傳這一種說法，認為龍鳳胎前世是戀人，過去泰國也有一對6歲龍鳳胎結婚並登上媒體版面。不過由於婚禮並未具備法律約束力，因此孩子們長大之後，還是可以尋找自己的愛人並結婚。

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