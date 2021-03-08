美國12歲男童　一小時內持槍企圖搶4架車被捕

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-08 17:45

美國一名12歲男童，因被指持槍企圖搶車被捕。當地新聞報道指，他與同黨1小時內犯案4次，在第四次劫車終於得手，但很快就被警方成功截停拘捕。

警方發佈一幅在逃疑犯的照片，正懸紅1萬美元緝拿。（華盛頓特區警方）

事發3月4日下午6時，華盛頓特區東南部。當地警方接獲舉報，指有兩人持搶企圖搶車。哥倫比亞廣播公司（CBS）報道指，兩名疑犯接近汽車，並揮舞手中的槍要求車主下車，但車主不從，順利駕車逃走。

兩名疑犯後重施故技，在接下來的1小時內企圖搶走另外3架車。在接連失手後，最終一名女性車主因言語溝通問題，就範並被劫走車輛。

警方很快在另一地方截停被劫汽車，拘捕一名12歲男童，不過另一名同黨則成功逃脫，目前下落不明。

警方表示他們正在調查事件當中，並懸紅1萬美元緝拿另一名在逃劫匪。

芝加哥警方發佈一椿搶車事件的閉路電視片段，犯案的全是年輕人。（芝加哥警方）

全國公共廣播電台（NPR）報道，指自從新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發後，搶車案件有上升趨勢，而且有跡象顯示有愈來愈多的年輕人涉案。由於年輕人難以捕觸情緒，他們持槍時較成年人更加危險。

在芝加哥，華盛頓等地方，已特別成立專責小組處理日漸增加的搶車案。