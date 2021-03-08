美國籲延遲撤軍阿富汗　布林肯稱塔利班或捲土重來

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-08 19:05

美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）在致函阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）時警告，極端組織塔利班（Taliban）可能在美軍及北約盟軍撤出後，在阿富汗境內快速取得軍事成就。他警告或會有「春季攻勢」。

根據特朗普政府與塔利班簽訂的協議，餘下為數1萬的美軍會在5月1日撤出。但在布林肯致送加尼的信件中，他警告塔利班可能捲土重來。拜登政府現稱，想在確保阿富汗武裝組織「履行承諾」，包括減少暴力以及減少與恐怖份子的連繫，才進行撤軍。

« We are immediately pursuing a high-level diplomatic effort ...« ⁦@ABlinken⁩ to ⁦@ashrafghani⁩ in new letter setting out a new effort to end #Afghanistan war pic.twitter.com/2hvXwASXdN — lyse doucet (@bbclysedoucet) March 7, 2021

英國廣播公司3月7日取得布林肯的信件，他向加尼呼籲，在阿富汗進行為期90天的減少暴力以及推行一輪的國際和平工作，由聯合國監察，協助達致一個「永久而全面的的停火」

恐怖組織蓋達組織（al-Qaeda）2001年在美國發動「九一一」襲擊後，華府指塔利班政權包庇蓋達組織，在阿富汗採取軍事行動，推翻塔利班的統治。來到2020年2月，美國及塔利班簽署協議，為結束阿富汗戰爭鋪路。美國及塔利班代表2020年9月在卡塔爾多哈直接談判，但仍未取得突破。