美國就阿富汗和平進程有新提議　塔利班拒絕

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-08 21:51

美國阿富汗問題特使哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）本周提議組建過渡政府並召集國際會議，希望打破阿富汗和平進程僵局。然而，多名消息人士透露，這個方案隨即遭到阿富汗政府和塔利班方面拒絕。

哈利勒扎德本周早些時候在喀布爾會晤阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）、阿富汗民族和解高級委員會主席阿卜杜拉（Abdullah Abdullah）、前總統卡爾扎伊等（Hamid Karzai）。哈利勒扎德4日在Twitter發文稱：「在喀布爾，我（與他們）討論了不同選項或替代方案。」

路透社6日以3名外交界人士為消息源報道稱，哈利勒扎德的主要提議包括，組建過渡政府，由各方代表分享權力；召集類似2001年在德國波恩舉行的阿富汗問題國際會議。2001年11月27日至12月5日，阿富汗各方代表在波恩舉行會議，簽署《波恩協議》，確立了阿富汗政治重建進程框架。

消息人士透露，哈利勒扎德尋求由聯合國扮演主導角色並召集國際會議。會議舉辦地可能在土耳其，德國和烏茲別克也作為候選。

加尼6日在阿富汗議會發表演講，重申反對為過渡政府讓路。他強調任何權力移交都必須按憲法規定經由選舉決定。

哈利勒扎德結束在喀布爾3天的訪問後前往卡塔爾首都多哈，會晤塔利班領導人，同樣提及上述想法，還提出希望塔利班停火或減少60%至70%的暴力活動。一名不願公開姓名的塔利班領導人說，塔利班不會加入過渡政府；可以考慮減少暴力，但不會停火；塔利班要求哈利勒扎德推動阿富汗政府再釋放7,000名塔利班在押人員。

對於召開新的國際會議，這名塔利班領導人說：「我們不相信在任何國家舉行的任何其他會議有助於解決阿富汗衝突。」此外，塔利班發言人穆賈希德（Zabiullah Mujahid）表示，如果美國尋求在多哈對話之外的替代方案，「將註定失敗」。

據悉，美國國務院一名發言人6日表示，美方還沒有做出任何正式提議，「哈利勒扎德討論了改變外交局面的一系列方法，僅此而已」。