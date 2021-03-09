美國會兩黨議員關注中國改革香港選舉制度　促拜登助捍衛自治

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-03-09 13:41

美國國會8名分別來自共和黨和民主黨的議員3月8日表示，對北京政府修改香港選舉制度深感擔憂，又指鎮壓泛民人士只會突顯中方的不安全感。他們促請總統拜登（Joe Biden）的政府與盟友夥伴共同研發其他機制，支持香港人。

民主黨參議員馬基（Ed Markey）和默克利（Jeff Merkley）以及眾議員貝拉（Ami Bera）與麥戈文（James McGovern），連同共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）和羅姆尼（Mitt Romney）以及眾議員查博特（Steve Chabot）及史密斯（Chris Smith）當天發表聯合聲明。

圖為2020年7月30日美國參議員魯比奧在華盛頓出席外交關係委員會的聽證會。（Reuters）

他們稱：「我們對北京宣布修改香港選舉制度深切擔憂。這些修訂只會將繼續推動北京不斷收緊和掌控港人自治權、基本自由和基本人權。」

聲明提到，中國共產黨正透過這些有計劃的行動，加倍努力嘗試把威權制度強加到香港身上，形容北京再次違反《中英聯合聲明》的國際承諾與基本法列明的義務。

聲明還指出：「與中國政府近期聲明相反，真正的愛國者不是『唯命是從』的人。北京打擊香港民主反對派的努力只會強調自身的不安全感。」