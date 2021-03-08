新冠疫苗｜醜聞令人對疫苗更不信任　全球完成接種可能拖到2023年

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-08 18:18

經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit，EIU）一份預測表示，全球的新冠病毒（SARS-CoV-2）疫苗接種計劃，可能要待2023年才有機會完成。而且不只是貧困國家，即使是較為先進富有的國家，亦可能要待到2022年中才有機會達至全民接種。

圖為3月5日，法國斯坦一間醫院，醫護人員正在為一名老人接種新冠疫苗。（Reuters）

菲律賓的登革熱疫苗醜聞

對疫苗的不信任，是促成接種緩慢的主要原因之一，但這不只在亞洲的發展中國家出現，在歐美富有國家亦一樣。舉菲律賓為例，當地民調查顯示，只有五分之一的菲律賓人，會主動願意接受新冠疫苗注射。

2016年菲律賓爆出登革熱疫苗醜聞。登革熱是菲律賓的流行病之一，在首次感染登革熱時症狀一般十分輕微，但在康復後感染另一種血清型的登革熱時，便有機會惡化成重症，因此登革熱疫苗只合適曾患上登革熱的民眾接種。

當年菲律賓政府給予大量未曾感染登革熱的小童接種疫苗，反而讓接種者感染登革熱後惡化成重症的機率增加，最終造成超過600人死亡。

事件造成菲律賓民眾對疫苗的普遍不信任，一度成為2019年當地麻疹爆發的原因。

圖為3月2日，菲律賓馬尼拉達義市，軍人開始獲接種疫苗。（Reuters）

法流感疫苗及減肥針醜聞

在歐美的富有國家中，對疫苗的不信任同樣因醜聞而來。在法國近日流行着一個玩笑：「要說服法國人打新冠疫苗，告訴他疫苗多好無用，要告訴他疫苗缺貨才可。」根據民調，同樣只有若四分之一法國人會主動接受新冠疫苗注射。

在2009年，政府為推行流感接種購買9400萬劑的疫苗，但法國當時的人口只有6000萬，結果將近2000萬劑的疫苗需要銷毀，過量的採購造成浪費引發批評。

同年一款名為Mediator的血糖控制藥被指副作用過多，但長年當成減肥針宣傳使用，共造成500至1200宗的死亡。藥廠施維雅（Servier）被告上法庭，司法爭執直到今天仍未有結果。

事件加深了法國人視藥廠只顧賺錢，政府與藥廠勾結等的誤解。而人民對現任政府的不信任（馬克龍支持率只在四成徘徊），令疫苗接種的推展工作更加困難。

當然，疫苗產量不足亦是重要的原因。儘管目前已疫多款疫苗可供選擇，產量亦快速增加，但距離讓全球78億人口施打的數量仍非常遙遠。再加上物流困難和限制，很可能要一整年甚至更長的時間，才能讓各國全民疫苗接種計劃。