中俄聯手對抗美國挑戰？　中國駐俄大使：願保持溝通維護利益

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中國駐俄羅斯大使張漢暉3月9日接受俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）書面專訪，談到俄中會否聯手反制美國。他指，願同俄方就各自對美關係保持溝通，更好維護兩國戰略利益和發展利益。

張漢暉被問到，「新任美國總統拜登（Joe Biden）表示不會延續前任的對華政策，但他與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也說過，將繼續採取嚴厲的對華政策，並指責中國同俄羅斯一樣威脅美國國家安全和國際秩序，如何看中美關係發展？中方是否會與俄方代表協商以共同反制美國的攻擊？」

張漢暉表示，過去一段時間，中美關係脱離正常軌道，陷入建交以來最為困難的局面，對中國的走向和政策做出了嚴重誤判和歪曲解釋，各種打壓措施給兩國關係造成嚴重傷害。

他說，在中國農曆除夕，中國國家主席習近平同拜登總統進行了首次通話，此次重要通話為處於十字路口的中美關係指明瞭方向。

張漢暉還表示，2021年是中美「乒乓外交」50周年，50年前，中美共同打開了關閉幾十年的交往大門。50年後的今天，美方應糾正一段時期以來的錯誤，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。

他指出，中俄作為兩個大國，在維護世界和平穩定、促進全球發展繁榮方面擁有廣泛共同利益，肩負特殊重要責任，願同俄方就各自對美關係保持溝通，更好維護兩國戰略利益和發展利益。

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