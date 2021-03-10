311地震十周年｜專家預測2030至40年發生9級大地震　富士山或爆發

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-10 13:57

日本311東日本大地震將迎來十周年。有日本專家指出，2030年至2040年間，日本將出現同等規模的巨大地震，或造成超過十倍傷亡及損失。地震不僅會造成巨大海嘯衝擊沿岸，甚至會誘發富士山爆發。

圖為2011年4月岩手縣宮古市，311東日本大地震造成海嘯，摧毀沿岸地區。（Reuters）

京都大學大學院教授鎌田浩毅指出，根據過去地震數據與模擬結果推算，南海海槽將會在2030至2040年間發生高達9級的強烈大地震。

南海海槽位於日本靜岡縣駿河灣至九州日向灘的海底，是海洋板塊沉入陸地板塊的區域。隨時間累積，該處的板塊會持續變形，引發地震。南海海槽過去曾引發強烈地震，而按板塊下沉周期推算，會在不久的將來引發強烈地震。

日本地震調查委員會2018年曾表示，南海海槽在30年內，有70%到80%的機率會發生震度8到9的大地震；鎌田則認為在2030年到2040年間發生。

鎌田表示雖然理由並不明確，但在發生南海海槽大地震約40年間，日本列島內陸的地震會變得較為頻繁。而他指出，在踏入20世紀前後，日本內陸地震頻率正在增加，如1995年的阪神大地震、2004年新潟縣中越地震、2005年福岡縣海岸地震、2008年的岩手與宮城縣內陸地震等等。

圖為2020年2月，從橫濱望去的富士山，若富士山爆發將嚴重影響包括東京圈在內的市區。（Reuters）

若南海海槽發生強烈大地震，將衝擊包括東京在內，以至九州的沿岸地區，近6000萬人可能受到嚴重影響。

鎌田表示，「首都圈的高層建築會發生共振，人和家具如同掉進洗衣機中搖晃超過10分鐘。東京灣會出現2至3米高海嘯，大阪亦會遭受高達5米的海嘯衝擊。屆時將可造成超過311大地震的十倍傷亡及損失。」

地震除可能誘發巨大海嘯外，鎌田更指出可能會如同1707年寶永大地震一樣，誘發富士山爆發，屆時將可能造成進一步的傷亡及損失。

1707年10月，江戶時代寶永年間發生約8.6級的大地震，富士山在兩個月後爆發。該次爆發是富士山紀錄以來最後一次爆發，同時被指與寶永大地震有直接關係。