福島311十周年｜從泥漿挖掘海嘯死者照片　為倖存者尋回親人記憶

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2011年3月11日東日本大地震發生後的一個月，編輯藤本智士和攝影師淺田政志前往災區，投入志願服務。抵達當地，映入他們眼簾的是因海嘯而四散、佈滿泥漿的照片，人們正不辭辛勞地試圖拯救它們──整片東北沿海的民眾皆自發地展開相冊清理作業，然後將其歸還。

文：moom bookshop　｜　圖：《アルバムのチカラ（相冊的力量）》

為之動容的浅田和藤本花去兩年時間，對此一地區進行採訪報道，藉以分享關於清洗照片的訣竅。《アルバムのチカラ（相冊的力量）》不僅是令人暖心的重建影像紀錄，亦是兩人對於相冊所承載之不可取代意義的延伸思考。⠀

像這樣，每個人彷彿都是為了一個相同的目標、一起工作著。來到這裡，可以和本地或遠方的人談論各種事情。能夠學習照片清洗的知識，我覺得真的很不錯。
當地受訪的照片清洗者
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本書是2015年《アルバムのチカラ》的擴充版本，新增了2018年受日本西部暴雨侵襲的岡山縣倉敷市真備町，於災後的相片清理報道。如今，距東日本大地震已近十年，真備町民眾的活動身影使得影像所承載的意義、其與人之間的羈絆關係，又一次地浮現。⠀

「像這樣，每個人彷彿都是為了一個相同的目標、一起工作著。來到這裡，可以和本地或遠方的人談論各種事情。能夠學習照片清洗的知識，我覺得真的很不錯。」當地受訪的照片清洗者說道。本書書末另有圖文並茂的附錄，詳細介紹清潔照片的相關知識。

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【自moom bookshop授權轉載，標題由編輯撰寫。圖片來源

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