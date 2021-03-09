撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-03-11 10:07

2011年3月11日，日本仙台市外海130公里太平洋發生規模「9.0」的大地震，伴隨著有史以來最具威脅的海嘯，為日本帶來毀滅性的傷害。事發當時，現年64歲的田代修三先生任職岩手縣船越小學的校工，面對來勢洶洶的海嘯，在生死一瞬之間因為憶起亡父的一句話，率領全校136名師生無事逃出生天。

（日本TBS電視台新聞截圖）

位於岩手縣的山田町立船越小學，由於地理位置與大海相當接近，地震發生時校舍首當其衝，受海嘯嚴重侵襲。幸運的是，校內136名學生及30多名教職員果斷往山上逃生，全員無事安全獲救。在千鈞一發之間，決定往高處逃走的決定，原來是來自當時學校其中一位校工田代修三先生。

（日本TBS電視台新聞截圖）

日本TBS電視台為紀念「東日本大地震」十周年，再次前往岩手縣訪問田代先生。今年64歲的他已經退休，但是回想起當時的每一幕仍然驚心動魄。地震剛剛發生時，他看到附近海面的浪湧至不尋常的高度，瞬間想起已故父親對他說的一句話……👇👇按下圖看完整訪問👇👇

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同場加映：日本24歲女生突失視力 樂觀面對感動網民

日本東京電視台節目《家、ついて行ってイイですか？》（《可以跟著你回家嗎？》）專門隨機採訪錯過尾班車的陌生人，並以支付的士車費換取跟隨他們回家訪問的機會。早前，採訪了一位24歲的患有視力障礙的年輕女生，即使面對逆境，她仍然堅持積極生活的模樣感動不少觀眾。

《家、ついて行ってイイですか？》節目截圖

這個日本女生叫做AYU（あゆ），她在兩年前某天早上起床後，突然發現自己眼前的世界變得一片模糊。經醫生診斷後，發現是突發性的視力衰退，而且目前沒有任何根治方法。當節目攝製隊找到AYU的時候，她正在街角的公園慶祝朋友的生日。此時，工作人員仍然未知道她的實際情況，直至乘搭的士到AYU的家附近發生了一件小插曲……👇👇👇按下圖看完整節目內容👇👇👇

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本來已經決定好的工作機會全部被取消，AYU之後的生活起了翻天覆地的變化，即看全文：日本24歲女生突失視力 樂觀面對感動網民 「活在當下不要後悔」