英國王室「是家族更是企業」的模式　為何惹梅根不滿？｜新聞背後

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-10 20:01

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）接受名嘴專訪大爆王室內幕，引發廣泛關注。在梅根口中，英國王室是一間「企業」（the Firm），此言非虛，英國王室既是家族，更是經營一盤大生意、擁有超過400名員工的大企業，但大公司伴隨而來的種種規則，甚至是與英國小報之間的微妙關係，成為梅根對王室企業「營運手法」不滿的原因。

美國CBS在3月7日播出梅根及哈里王子的訪問片段，兩人爆出多個王室內幕。（Reuters）

梅根在訪問內把王室稱為「企業」，此言並非有貶意，據《紐約時報》所指，英國已故國王喬治六世（George VI）更曾指「我們不是一個家庭，我們是一間企業。」

英國王室已很難分清家族與生意，這間老字號有超過400名員工，內設五大部門，各有不同職責，例如是協助女王處理政治公務的「私人秘書辦公室」、處理王室生意與財務的「司庫與財政辦公室」、負責王室居所大小事務的「家庭總管部」、負責女王公開活動的「宮務大臣辦公室」，還有管理皇家藏品的英國皇家收藏基金會，猶如一家規模不小的企業。

這家公司也與其他機構一樣，招攬各地精英人才，例如哈里夫婦的前公關主管萊瑟姆（Sara Latham），便曾於美國克林頓政府時期在白宮工作。

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大企業內有眾多規則與指引，英國王室更不例外，但也更成為梅根與王室之間的衝突原因：

．要求低調：梅根在訪問內更多控訴王室的官僚手法，例如王室職員希望她更加低調，建議她不要「過度曝光」，甚至不要外出與朋友吃午餐，令梅根不滿。

．求助被拒：據梅根指，她曾因情緒健康問題向王室職員求助，但最後發現求助無門，理由是她屬於王室成員，而非王室的受薪僱員，故此部門無法協助她。BBC王室記者戴蒙德（Jonny Dymond）指，當時王室確沒有專門負責在職王室成員的人力資源部門，令部門只為較低層級的職員服務。這屬於按照守則辦事，但就缺乏了人性化的一面。

．與媒體關係：梅根夫婦與王室的衝突還見於與媒體的關係，王室一方面要保持形象，一方面也著重與小報打交道，哈里王子在訪問內便形容王室與小報私下存在隱形合約，「作為家庭成員，若你願意去喝酒吃飯，讓記者全面接觸你，那麼你就會得到更好的報道。」但對於哈里夫婦來說，這只是助長那些曾攻擊他們的小報。

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