美國參議院大比數通過　加蘭出任司法部長

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-11 04:35

美國參議院3月10日以70對30票，通過聯邦上訴法院法官加蘭（Merrick Garland）出任司法部長。

現年68歲的加蘭在2016年遭共和黨人否決出任最高法院法官提名，不過他獲總統拜登（Joe Biden）提名為司法部長人選後，多名共和黨人認為他擁有良好的紀錄，而民主黨人則大讚他是實至名歸的人選。

加蘭（中）曾經在2016年獲總統奧巴馬提名為最高法院法官人選，旁邊為時任副總統拜登。（Reuters）

當時否決加蘭最高法院法官提名的時任參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表示，對方的中間偏左的立場是法律主流，加上其多年來一直以坦誠和專業為名，因此他與司法委員會前主席格雷厄姆（Lindsay Graham）及格拉斯利（Chuck Grassley）等共和黨人都對加蘭投下信心一票。

美國司法部在特朗普（Donald Trump）執政時代陷入一片混亂，特朗普當時要求司法部長效忠於他，導致該部門的聲譽受損。他亦曾向兩名司法部長塞申斯（Jeff Sessions）及巴爾（William Barr）施壓，要求介入關於自己競選團隊與俄羅斯的調查，惹來民主黨的批評，指特朗普將司法部變成政治工具。

而在特朗普卸任前夕，巴爾亦因為拒絕認同對方指選舉舞弊的指控，因而決定辭職。