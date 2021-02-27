中加關係｜中國駐加拿大使館　就渥太華近期涉華言論發聲

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-02-27 15:24

中國駐加拿大使館發言人2月27日就加拿大近期的涉華言論發表談話。

中國駐加拿大使館當天在網站上發表題為《摘掉有色眼鏡 客觀看待中國》的文章，稱加拿大一些媒體和人士近期借助涉疆、涉港、新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）溯源、冬奧會和亞投行等問題掀起一股新的抹黑詆毀中國浪潮，並對中國社會制度進行惡意醜化攻擊，嚴重誤導民眾並毒化中加關系氛圍。

圖為2017年12月4日，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau，左）訪問中國時，與中國總理李克強（右）在北京人民大會堂出席歡迎儀式。（Getty）

大使館發言人表示，由於眾所周知的原因，當前中加關係面臨嚴重困難。中加關係重回正軌，需要中加各界人士的共同努力。在目前的情況下，一些媒體和人士把中國作為假想敵，惡意炒作和煽動輿論，無益於問題的解決。中方敦促他們摘掉有色眼鏡，客觀看待中國，也希望加拿大民眾明辨是非，不被涉華錯誤輿論欺騙和誤導。中國駐加拿大使館願意闡明事實和真相，以正視聽。

中國社會制度究竟怎樣

發言人稱：「中國是社會主義國家。選擇什麼樣的發展道路，是每個主權國家的權利。中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵。正是在中國共產黨的領導下，中國發生翻天覆地的變化，創造人類歷史上前所未有的發展奇蹟和社會長期穩定的奇蹟。」

新疆是否存在種族滅絕

文章指出：「新疆根本不存在所謂強迫勞動。新疆籍少數民族務工人員作為中國廣大勞動者的一部分，各項權益都受到法律保護，都有選擇職業的自由，去什麼地方、幹什麼工作都是出於自己的意願。新疆各級政府充分尊重少數民族群眾就業意願，並為自願報名的勞動者提高就業所需技能提供必要的培訓。截至2019年年底，全疆累計脫貧人口近300萬人。所謂新疆種族滅絕、強迫勞動等說法是徹頭徹尾的世紀謊言，是加、美、澳等國個別政客、媒體、學者沆瀣一氣、串連炮製的醜惡鬧劇。」

應否抵制北京冬奧會

中方認為將體育運動政治化，有違奧林匹克憲章精神，對此堅決反對。發言人指，出於政治動機，試圖干擾、阻礙、破壞北京奧運會的籌辦和舉行是非常不負責任的作法，也將最終傷害運動員。相信這樣的舉動得不到國際社會的支持，也註定不會得逞。

香港民主是否受到侵蝕

發言人指出，中國是法治國家，香港事務純屬中國內政，根本不是什麼民主和人權問題。任何外國政府、組織和個人都無權干預。香港回歸以來，一國兩制、港人治港和高度自治方針得到切實貫徹落實，香港居民享有前所未有的民主權利和廣泛自由。香港國安法彌補當地法律漏洞，有利於使一國兩制方針在法治軌道上行穩致遠，有利於香港長治久安，保障的是香港絕大多數居民的安全和依法享有的各項權利和自由。

新冠病毒是否起源於中國

發言人說：「實際上，病毒溯源是一個科學問題，涉及多國多地。所謂新冠病毒來自武漢病毒研究所的論調毫無科學和事實依據。不少線索、報道和研究表明，疫情早在2019年下半年就已在世界多地多點爆發。」

中國對加拿大國家安全和主權是否構成威脅

文章提到，中國一貫奉行不干涉內政原則，更不會幹那種根據別國旨意，肆意抓捕第三國公民的事情。我們敦促加方一些政客摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止對中國的無端抹黑攻擊，停止散佈危言聳聽的言論，多做有利於中加關係的事，多做有利於增進中加互信的事。

加拿大應否退出亞投行

發言人認為，對加拿大而言，亞投行提供進一步參與多邊基礎設施共建的機會，如果退出亞投行，損害的將是加拿大自己的利益。

中國是否對加拿大網絡安全構成威脅

中方堅決反對把網絡安全問題政治化、污名化，這不僅無助於解決黑客攻擊問題，而且會削弱各國間互信，影響各國在該領域的正常合作。大使館希望大家共同努力，攜手構建和平、安全、開放、合作的網絡空間。