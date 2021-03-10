311地震十周年｜災民陷精神健康問題　仍然竭力走出孤獨

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-03-10 18:29

日本於2021年3月11日踏入「311大地震」10周年。日媒3月9日報道，事至今日，當年受地震及海嘯破壞的東北部災區仍然有不少災民面對精神健康問題，需要地方政府及專家支援。他們出問題的原因都離不開「孤獨」。

《日本時報》指，宮城縣精神健康護理中心在2019財政年度向當地人提供了5,964次輔導。在岩手縣及福島縣，中心提供的輔導次數為7,611次及6,157次。雖然災民接受輔導的次數已比高峰期時減少，但在災難發生近10年後依然高企。災民遇到多種不同的精神健康問題，包括抑鬱、睡眠障礙及酗酒問題等。

311大地震：圖為3月6日，民眾參加考察團，在日本宮城縣南三陸町一個受311大地震及海嘯破壞的婚禮場地考察。（AP）

福島縣相馬市及南相馬市的精神健康護理中心Nagomi正解決災民的孤獨問題。負責人米倉一磨表示，孤獨及自尊感低是與酗酒有關問題背後的原因，一些人在參加有共同目標的聚會後，成功減少飲酒量。

志願者難忘災難慘況

災難帶來的可怕經歷亦困擾協助救災的志願者。來自根西島（Guernsey）的56歲志願者范德格里斯帕德（Nigel van der Grijspaarde）事發時得悉友人的叔叔被海嘯沖走，因此和朋友從東京出發，到宮城縣協助救災。

到達災區後，第一樣令他感受到衝擊的是海中傳出的惡臭，那是腐臭味。有2至3次，當他抵達災民的房屋時就立即聞到惡臭，他當時就知道現場有遇難者的屍體。范德格里斯帕德表示：「我仍然會夢到它（救災的經歷）。」