311地震十周年｜廢水核廢料與待解封區域　核災十年遺留大量問題

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-10 19:30

2021年3月11日將是311東日本大地震的十周年。311地震引發巨大海嘯，衝擊包括東日本沿岸地區，造成大量死傷及引發自切爾諾貝爾以來的最大的核電站事故。 十年過去，雖然環境輻射量正逐漸降低，當年被海嘯破壞的城市亦陸續重建，但核災留下來的大量問題依然等待處理。

圖為2020年1月，日本當局為儲存流經福島核電站受污染的廢水建造的大量水塔，直至2021年今天仍未找到方法處置。（Getty）

存積大量廢水未能處理

當局最大的難題包括如何處理當年救災時使用的水、十年以來不斷存積的地下水與雨水，還有流經核電廠遭受污染的水。現時所有廢水只能用多個巨型水塔，暫時封存起來。

東京電力已建設可乘載約137萬噸的容器，作為暫存之用，不過現時乘載水量已高達125萬噸。政府原希望在處理廢水後排出大海，但遭環境組織及鄰國反對作罷。按目前狀況所有水塔將在2022年秋季注滿，日本政府必須找出解決方法。

圖為3月7日，遙望福島第一核電站。十年過去清理工作仍未完成。（Getty）

廢爐作業拖至2031年

儘管核電站現已停止運作，但事故殘骸至今仍遺留在各發電機中，要撤底清除輻射來源就必須取出受損的燃料棒，進行廢爐作業，然而距離完全清理遙遙無期。

時至今天，只有3號機、4號機，以及地震海嘯中未受損的5與6號機燃料棒取出工程完成，損毀嚴重的1號機及2號機仍在進行前期工作，加上2020年發生新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，導致工期受阻，原定從英國購入的機器亦出現開發滯後問題，現時工期預計在2031年才能完成。

圖為3月7日，福島雙葉町。黑色一袋袋的是經收集起來的受污染泥土，等待處理。（Getty）

「歸還困難地域」解封無期

受核災影響，日本政府把福島部分區域列入管制範圍，封鎖並要求居民遷出。這些被列為「歸還困難地域」的地區，政府正進行輻射清理工作，期望能盡快解封讓居民返回舊地，重建生活。

十年過去一些區域如南相馬市、大熊町及雙葉町等已陸續解封，但仍然有近半地區仍在封鎖中。清理工作因人力資源不足關係進度緩慢，至今未有完全解封時間表。

即使成功解封，一些地區因居民已遷出多年，會有多少人返回亦成為問題。事實上，部分村落在事故發生前因居民普遍年紀老邁成為「限界集落」（即村裏人口過少，居民全是老齡人），封鎖迫遷後已如同滅村。