印度限制外國投資引發關注　北京指不符合多邊貿易原則

撰文： 何瑞瑩 最後更新日期： 2021-03-09 18:58

印度即將於4月對外國投資實施限制，中國方面向世貿組織（WTO）指，印度行為不符合多邊貿易規則，並警吿印方可能影響雙方的商業利益。

中印邊境衝突一度蔓延着一股「抵制中國製造」的情緒。圖為2020年6月18日，印度一名商人手中舉起鞋墊，鞋墊為中國製造。（AP）

印度《鑄幣報》3月9日報道，印度近日修訂的外國直接投資政策，即針對外國投資進行審查，旨在遏制印度公司或機構在新冠肺炎（COVID-19）疫情的衝擊下被外國公司收購的風險。該政策適用於印度，也適用於來自任何國家的印度公司受益人。這也就是說，在印度投資的中國企業也將受到影響，中方在世貿組織舉行的會議上討論印度貿易政策時表示，這種措施不符合世貿組織的非歧視原則。

《印度斯坦時報》報道，印度的第七份貿易政策評估於2021年1月在世貿組織釋出，但討論的記錄直到上週才公開。報道指，中國表示它承認印度透過「印度製造」和「數碼印度」政策提高其製造業和服務業的競爭力，但它仍對一些不符合世貿組織的原則深感「關切」，例如對某些信息和通訊技術產業徵收關稅。

報道稱中方還指出，「我們還擔心『國家安全』在正常貿易中的應用，這導致200多款中國應用程式在印度被禁。這些措施對供應鏈和當地消費者也造成了負面影響」。

印度前世貿組織貿易大使達斯古普塔（Jayant Dasgupta）認為，印度的決定不違反世貿組織的規則，因為貿易機構尚未就投資達成協議。他解釋道，「印度的決定可能具有歧視性，但絕非和世貿組織的原則不一致。來自中國的威脅顯而易見，美國還以安全為由，停止了中國電信裝置製造商華為的投資，印度可以自由做出任何類似的國內政策決定」。