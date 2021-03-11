緬甸軍警再鎮壓示威釀7死　國際特赦組織斥：對民眾使用作戰戰術

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-03-11 16:22

緬甸自2月初發生軍方政變後，民眾連續多天示威抗議軍政府，並出現多次流血事件，路透社3月11日引述目擊者及當地媒體報道，當天全國有至少7人死亡。國際特赦組織（Amnesty International）批評緬甸軍方對示威者使用作戰戰術。

緬甸示威：3月10日在緬甸第二大城市曼德勒（Mandalay）示威的民眾（Reuters）

報道指，有6人在中部棉因鎮（Myaing）死亡，另有一名示威者在緬甸最大城市仰光被殺，據網上流傳照片顯示，一名男子躺在街上，頭部傷口流血。

↓網上流傳片段，民眾把一名中槍者送醫↓

Protesters carried a man who got injury during a protest in North Dagon Township, Yangon on March 11. One protester shot dead in the head and one got shot in the abdomen. Video: Tun Ook Soe Facebook #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/geksczrcrd — Wa Lone (@walone4) March 11, 2021

國際特赦組織批評緬甸軍方向示威者使用致命武力，又指很多殺害事件是法律之外的處決，組織危機應對總監馬林（Joanne Mariner）指，不肯悔改的指揮官參與違反人性的罪行，派出軍隊及公開地使用殺人手段。

援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）指，自2月1日發生軍方政變以來，當地有超過60名示威者被殺，約2000人遭拘留。

聯合國安理會3月10日發表聲明譴責緬甸軍方向示威者使用暴力，要求軍方克制。由英國擬定的聲明草案本來也包含「譴責政變」字眼，以及在情況再惡化時探討進一步行動，路透社指，由於中國及俄羅斯反對，這些部分最後沒有出現。

↓有傷者稱遭軍警毆打，展示自己的傷勢↓