內戰流血無人問津　緬甸正走向最危險局面｜緬華人訪問

撰文： 蕭予 最後更新日期： 2021-03-10 21:00

緬甸軍方2月1日發動政變，逮捕以昂山素姬為首的民盟高官，宣布整個國家進入為期一年的緊急狀態。目前，不滿軍政府做法的民眾，通過示威遊行抗議軍政府已有一個多月，局面仍在惡化當中，被捕的昂山素姬等民盟高官還在軍方的控制之下，軍方又增加了兩項對昂山素姬的指控。

示威民眾與軍政府的對抗已經導致多起流血死亡事件，其中，19歲的華裔少女鄧家希在示威過程中被子彈擊中後腦當場死亡，她的葬禮引發了聲勢更加浩大的遊行。

雖然國際社會不斷譴責緬甸軍方暴力行為，但發動政變的軍方仍然不為所動。3月8日晚間，保安部隊開始封鎖三橋區，挨家挨戶搜捕示威者。一位熟悉情況的緬甸華人張先生吿訴《香港01》，軍方完全不理會國際輿論，對於示威者採取了更強硬的壓制手腕。連續三個晚上，軍方不斷對空鳴槍，警吿民眾。

華裔少女鄧家希在示威中中彈身亡：

在他看來，示威者也不會因為軍方的強力措施而退縮，相反，軍方的鎮壓只會激起更大的反彈，因為實施宵禁，入夜之後很多年輕的抗議者躲進了居民家中，其他示威者為了分散警力，營救被困同伴，依然繼續上街，與警方展開對峙。

所以，這種紛亂的局面，看上去還是會持續一段時間。3月7日，中國外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題舉行的記者會上，被問到緬甸問題，王毅提到，當務之急是防止發生新的流血衝突，儘快降温。並稱中方也願在尊重緬甸主權和人民意願基礎上，同各方接觸溝通，為緩和緊張局勢發揮建設性作用。

在張先生看來，中方的表態比起2月1日政變剛開始時有了變化，當時中方的態度是呼籲緬甸各方克制，在憲法和法律的框架下解決分歧，而現在中方的意見已經加上了，願意發揮建設性作用這一條。

點擊下圖看示威現場照片：

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「但是從結果上看，軍政府今天並沒有理會王毅的發聲。是他們聽不懂王毅的話還是有不同的解讀？沒有人知道」張先生補充道，同樣，對於軍政府而言，國際制裁的威懾，也不會讓他們對待示威者更加仁慈。

「軍政府早就表了態，跟幾個朋友就能過日子，他們根本不在乎美國或者西方任何國家的制裁，因為實際上，制裁最終無法撼動他們的利益，受傷的還是緬甸民眾」，至於「跟幾個朋友」，其中最重要的當然就是中國。

王毅3月7日在記者會上回答有關緬甸局勢的問題，稱中方願意發揮建設性作用。（AP）

張先生還提到，中方表示願意採用東盟模式來參與協調緬甸局勢，但至於東盟模式到底是什麼，還有待解答，或許中國準備與東盟合作，不過目前還沒有看到有建設性的方案提出。

雖然包括聯合國在內的國際組織譴責軍方暴力的措辭越來越嚴厲，但是不可否認的一個事實是，國際輿論並沒有足夠對焦當下的緬甸，西方主流媒體對於緬甸發生的一切着墨並不多，不及他們對香港反修例示威遊行期間的十分之一。

不過，張先生特別提到，緬甸特殊的地方在於，緬甸一直存在勢力不小的民族地方武裝，其中克倫地方武裝（KNU）就是一個代表科倫族的政治組織，擁有好幾萬軍隊，在緬甸南部城市土瓦的反政變示威遊行中，該組織武裝力量也參與進來，保護示威者。有示威者被捕之後，克倫武裝包圍警察局強迫警察放人。

政變之後昂山素姬所在的民盟組建了名為「聯邦議會代表委員會」（CRPH）的臨時政府，並任命四位臨時部長，試圖尋求美、英及聯合國等國家和組織承認。目前，另一個民族地方武裝組織南撣邦軍（RCSS）已經寫信與民盟的臨時政府聯絡，有意結盟。緬甸的流亡政府CRPH已經派了代表前往聯合國，國際上也接受和認可他們的身份。

另一位受訪者趙先生則認為，緬甸的民地武可能會將緬甸當前的局勢視為一個機會，可以藉此談得一個合適的方案，未來成為緬甸政壇的力量。然而，這同樣也意味着，緬甸有可能最終走向內戰。

走向街頭的示威者面對的是一個進退兩難的局面，軍方並不會克制使用武力，且不理會國際輿論，示威繼續堅持下去，可能還會出現更多傷亡。如果民地武力量壯大並與流亡政府達成一致，那麼國家最終走向分裂的可能性也將大大增加。或許到現在，也沒有人知道，這次抗爭會走向什麼樣的結局。