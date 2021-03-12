紐約州長科莫醜聞纏身　遭市長白思豪及黨友迫宮

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-12 01:43

紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）捲入多宗性騷擾醜聞，以及涉嫌涉隱瞞療養院死於新型冠狀病毒（COVID-19）的病人數字，令他飽受外界批評。他的多名民主黨友，包括紐約市長白思豪（Bill de Blasio）在3月11日公開要求對方下台。

白思豪在多個問題上經常與科莫對立，前者11日在記者會上稱，對於有指控稱科莫在私人地方與員工會面，並性騷擾她們的情況，白思豪表示完全無法接受及令人作嘔，認為對方無法再擔任州長一職。

紐約市長白思豪認為，捲入多宗負面消息的州長科莫已不適合繼續擔任職務。（Reuters）

紐約州議會有59名民主黨議員同日發表聯署信，指科莫涉嫌不當行為及刪改療養院死者數字，導致公眾及州議會對他失去信心，因此要求對方下台。同屬民主黨的議長希斯蒂（Carl Heastie）表示會在較後時間與議員會面，討論可行方案。而參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）受訪時稱，科莫涉及的新指控令人厭惡，但沒有呼籲他辭職。

圖為2021年3月2日，美國紐約州州長科莫位於曼哈頓的辦公室外面有示威者抗議，要求科莫辭職。（AP）

目前在最少6名女性指控科莫性騷擾，他在3日曾向受害者致歉，但強調無意下台，重申他會等待相關指控的獨立調查結果出爐後，再談下一步。