抗疫英雄形象破滅　科莫捲性騷擾醜聞黨友提彈劾　政途到此為止？

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-03-03 19:32

大約一年前，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）於美國開始蔓延，人口密集的紐約州「淪陷」。州長科莫（Andrew Cuomo）肩負抗疫重任，透過每日疫情記者會發布最新資訊，甚至還因此贏得國際艾美獎。不過一連串的醜聞導致曾經的「抗疫英雄」如今淪為「過街老鼠」。他的政途會不會到此為止？

從前的抗疫英雄

紐約州的疫情最初一發不可收拾，死亡人數急增，有醫院被迫用帳篷和冷凍貨櫃車作為臨時停屍間。直到4月時，疫情似乎有轉好的跡象。時任總統特朗普（Donald Trump）已經想盡快重開經濟，但科莫極力反對，反駁對方指「美國沒有皇帝」，不能夠由總統一人決定。

科莫連續兩個多月每日出席疫情記者會，發布疫情的最新資訊，用簡報將數據和實況呈現給觀眾，用激勵人心的言語鼓勵大家堅持。科莫甚至因此獲頒艾美獎，與知名主持人奧花雲費（Oprah Winfrey）和大導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）齊名，風頭一時無兩。

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如今的過街老鼠

誰不知一年過後，連串醜聞讓科莫被大家唾棄。科莫被踢爆漏報護養院染疫死亡人數。紐約州原本聲稱疫情爆發以來，護養院死亡人數只有約8,500人，但後來有報告指出官方數字不包括死於護養院以外的院友。州政府其後修正數據，公眾才知道原來有逾1.5萬名院友死亡。科莫雖然認責，但他的形象已經遭到重挫。

之後所傳出的醜聞卻是更加震撼。前幕僚博伊蘭（Lindsey Boylan）出面指控科莫性騷擾，聲稱科莫曾經強吻她，並會撫摸她的下腰、手臂和腿部，甚至提出一起玩脫衣撲克。同類的事件愈揭愈多，有前助理稱科莫曾詢問有關她的性生活，問她是否與年長男性發生過性關係。科莫還被指於一場婚禮詢問一位女性可否親吻她。

圖為2021年3月2日，美國紐約州州長科莫位於曼哈頓的辦公室外面有示威者抗議，要求科莫辭職。（美聯社）

彈劾不成也難連任？

本來單是瞞報疫情已經使到科莫「非常頭痕」，偏偏如今觸碰到的是民主黨選民特別關心的女性議題，政治炸彈難解。雖然科莫已經道歉，並且同意接受獨立調查，但要求他辭職的呼聲卻愈來愈大。科莫位於曼哈頓的辦公室外面已經有示威者抗議，個別黨友也認為科莫不宜再出任州長，指「時候已經到了」。

商業內幕網站（Business Insider）報道，民主黨有六位左翼州議員已經聯署促請對科莫展開彈劾程序。要通過彈劾，就必須得到民主黨佔多數的州議會兩院支持。截至現時為止，仍然無跡象顯示有足夠的民主黨議員倒戈，彈劾或未能成事。不過即使如此，也不代表科莫能夠安然渡過危機。有共和黨眾議員已經揚言積極考慮於明年的州長選舉挑戰科莫。所謂「醜婦終須見家翁」，近日避免公開露面的科莫終有一日都要向選民給出一個交代。