新冠肺炎｜瑞典女王儲確診　出現輕微病徵

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-12 02:35

瑞典王室3月11日發表聲明，女王儲維多利亞公主（Princess Victoria）與丈夫丹尼爾親王（Prince Daniel）感染新型冠狀病毒（COVID-19），目前正接受隔離。

聲明提到，現年43歲的維多利亞公主與丹尼爾親王都出現輕微病徵，但情況良好，並與一對兒女接受隔離。今次是繼維多利亞公主的胞弟、卡爾菲利普王子（Prince Carl Philip）及妻子索菲婭王妃（Princess Sofia）之後，再有瑞典王室成員受感染。

國王卡爾十六世及王后希爾維亞（Queen Silvia）則已經接種疫苗。

瑞典目前在超過1.3萬人死於疫情，人均死亡率雖然高於其他北歐國家，但比多個採取封城措施的歐洲國家為低。卡爾十六世多次呼籲國民團結抗疫，遵守社交距離等。

另外，法國外交部同日指，外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）曾接觸一名確診的家庭成員，因此會在家中隔離檢疫，並在11日及17日檢驗病毒。衞生部長韋朗（Olivier Veran）則表示，大巴黎地區的疫情令人憂慮，指如果當地情況持續，政府可能會採取必要措施遏止疫情。

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