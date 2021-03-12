Elon Musk批燃料電池是「傻瓜才會買」　中國網民反駁

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-03-12 14:02

一向直抒己見的特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）3月11日在Twitter上稱，燃料電池是「傻瓜才會買」（fool sells），用在汽車上是一個愚蠢的選擇。

上述言論隨即登上微博話題熱搜。

對此，有網友表示質疑，稱「他是怕競爭」、「 騙術有高低」。也有網友評論稱：「人家肯定比一般人懂得多 能說出這句話就代表研究過可行性。」

而這並非馬斯克第一次唱衰燃料電池在汽車上的應用前景。早在2013年，他就在活動中宣稱，燃料電池作為車用動力源簡直太過離譜，氫氣更適合用來做火箭燃料而不是車用動力。此後他也一再表示，燃料電池技術根本就是在胡扯、燃料電池是「笑料電池」。

雖然馬斯克一再否定燃料電池技術的前景，但其他汽車製造商的決策者們顯然並不認同。豐田（Toyota）的第二代氫燃料電池汽車Mirai概念車，已於2020年北京車展正式在亮相。現代汽車集團（Hyundai）也計劃將在十年內出售70萬輛Nexo氫燃料車型，並成立了現代汽車氫燃料電池系統（廣州）有限公司在中國開展氫燃料電池系統相關業務。而寶馬（BMW）正在開發X5的氫燃料電池版本，平治（Mercedes-Benz）也推出了氫燃料電池的貨車。

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圖為2020年1月19日，特斯拉行政總裁馬斯克於美國佛羅里達州出席記者會時查看手機。（路透社）

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