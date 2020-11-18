不滿撥款跟法治掛鉤　匈牙利波蘭否決歐盟萬億預算

歐盟因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情提出1.1萬億歐元的預算和7,500億歐元的復蘇基金。匈牙利和波蘭因為不滿預算列明取得撥款條件包括「尊重法治」，11月16日投下反對票。

歐洲國家的代表和歐洲議會達成協議，列明取得撥款其中一項條件是「尊重法治」。協議不需要全體同意，因此順利通過。不過需要一致同意通過的預算和復蘇基金則因為匈牙利和波蘭反對遭否決。

圖為2020年10月16日，匈牙利總理歐爾班到布魯塞爾出席歐盟峰會。（Reuters）

歐盟的歐洲事務部長11月17日開會商討，表示急需落實歐盟2021年至2027年的長期預算和復蘇基金，應對疫情帶來的社會和經濟後果。法國歐洲事務部長博納（Clement Beaune）曾表示，匈牙利和波蘭否決預算不會影響他們對復蘇和法治的決心。歐盟領袖11月19日將討論事宜。

匈牙利和波蘭被指損害法院、傳媒和非政府組織獨立，正在接受歐盟的正式調查。如果通過預算和復蘇基金的撥款條件，兩國或失去數以百億計歐元的撥款。匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）指，通過預算和復蘇基金將被迫接受移民。波蘭總統杜達（Andrzej Duda），國家不會同意任何形式的命令。