新冠疫苗｜美國婦注射第2劑莫德納4天後死亡　心肺等功能完全停止

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-13 08:05

美國猶他州一名女子在注射新型冠狀病毒肺炎疫苗數天後，身體出現嚴重問題，最終死亡。法醫稱，接種疫苗僅是時間上與她的死有關（temporally related）。

39歲女子庫里爾（Kassidi Kurill）生前沒任何潛在健康問題，卻在接種第二劑莫德納（Moderna）疫苗4天後死亡。她生前為數位整容醫生效力，擔任他們的技術員。

庫里爾的繼父說，她打第一劑疫苗時沒問題，僅是手臂痠痛，沒其他副作用。她當時還呼籲大家去打疫苗。但在2月1日注射後數天，她說自己心跳加快，覺得需進急症室。

她入院後開始嘔吐，接受驗血後發現她肝功能不正常，出現肝臟衰竭，令她急需接受移植肝臟，儘管她父母願捐出部分肝臟救女，但庫里爾病情急速惡化，腎臟、心臟的功能也接連停止。

繼父稱女兒入院後情況一直未能穩定到足以進行手術。她最終在入院後30小時去世。

報道稱，她的遺體已被剖驗，但法醫辦公室稱因涉私隱，不會評論個案。

猶他州首席法醫克里斯滕森（Erik Christensen）稱庫里爾接種的第二劑疫苗，僅是時間上與她的死有關。

他稱證明一個人死因是注射疫苗，幾乎從未發生過。他說驗屍是很難展示出某人是否死於接種疫苗。他稱想到唯一能將疫苗列在死因報告的情況，就是過敏性休克（Anaphylaxis）。在這種情況下，死者生前是在接種後不久就發生嚴重過敏反應並死去。

他說：「除此之外，我們很難確切地說這（死因）是疫苗。」他補充說，更可能的結果是缺乏答案或成為「無解解剖」（incomplete autopsy）。