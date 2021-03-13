紐約州長科莫堅拒下台　批評黨友要求辭職言論魯莽

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-13 06:52

美國紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）的醜聞持續發酵，再有多名民主黨人與他劃清界線，但他在3月12日表明不會辭職，強調自己沒有作出任何不當行為。

科莫12日接受傳媒電話訪問，稱自己不會下台，而且沒有做過指控提到的不當行為。他表示，大家都知道玩弄政治、向取消文化（cancel culture）低頭及真相的分別。

對於被指向女性作出不當行為，科莫否認不恰當地觸摸女性，並再次向對自己的行為感到不安的人士致歉。不過他同時質疑對方作出指控的動機，稱很多人會為不同理由作出指控，而他不會猜測他們的動機，但批評要求他下台的聲音魯莽和危險。

紐約州州長科莫原本被視為當地的抗疫英雄，惟他近期捲入多宗性騷擾等醜聞，隨時令他的政治生涯劃上句號。（AP）

科莫的任期在2022年屆滿，他原本有意尋求第四屆任期，但這次性騷擾醜聞及州政府隱瞞護老中心的新型冠狀病毒（COVID-19）的死亡人數，勢打擊他及民主黨的勝算。州議員已經有超過55名議員聯署要求他下台，來自紐約市的民主黨進步派眾議員奧卡西奧－科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）及馬隆尼（Sean Patrick Maloney）、一批長期支持科莫的長島（Long Island）州議員，以及參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）都公開呼籲科莫辭職。

目前白宮未有表態支持科莫，發言人普薩基（Jen Psaki）多次表示，總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）都支持紐約州總檢察官就有關指控進行調查。