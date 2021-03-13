澳紐稱深切關注香港選舉改制　中國外交部駐港公署斥西方國家干預

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繼七大工業國（G7）後，澳洲外長與新西蘭外長3月13日發表聯合聲明，對中國人大通過修改香港選舉制度深切關注，指此舉會進一步破壞香港高度自治、權利與自由。中國外交部駐港特派員公署則指，少數西方國家單獨或聯合發表所謂聲明，是赤裸裸干預香港事務和中國內政。

澳洲外長佩恩（Marise Payne）與新西蘭外長馬胡塔（Nanaia Mahuta）的聯合聲明指，在《中英聯合聲明》內，中國承諾香港可享有至起碼2047年的權利、自由與高度自治，因選舉制度改變而進一步遭受破壞。

聲明又指，這些改變與透過普選產生行政長官的最終目標背道而馳，削弱香港的民主體制，損害《基本法》承諾的言論與結社自由，聲明形容「這是進一步破壞香港自治的明顯一步。」

七大工業國（G7）外長之前在3月12日發表聯合聲明，指香港的異見繼續遭受打壓

中國外交部駐港特派員公署則發表聲明指，少數西方國家單獨或聯合發表所謂聲明，詆毀人大就完善香港選舉制度作出決定，粗暴踐踏國際法和國際關係基本準則，赤裸裸干預香港事務和中國內政，發言人表示強烈不滿和堅決反對。

發言人又指，少數西方國家打著「民主」、「自由」的幌子對香港事務指手劃腳，所謂聲明、報告等違背基本事實、顛倒是非黑白、充斥雙重標準，實質是包庇縱容反中亂港分子。

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