哈里梅根專訪│英澳紐政客蠢蠢欲動？　哈里梅根風波掀共和制討論

撰文： 毛詠琪 最後更新日期： 2021-03-10 19:19

哈里王子與妻子梅根（Meghan Markle）接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪，涉及王室種族歧視等爆炸性內容引起全球熱議，也被視為是英國王室「繼戴妃事件後的最大危機」，外界都期待白金漢宮回應。在英國國內，這除了是民間口舌之爭，也牽涉到皇室存廢之討論。 仍以英女王為元首的英聯邦國家如澳洲與新西蘭，社會早就存在轉向共和制的想法。哈里與梅根這次「核選項」，會促使英聯邦提早瓦解？

「有人擔憂及討論孩子出生後，膚色會有多黑。」梅根在訪問提及兒子阿奇未出生前，已有王室成員作出這樣種族歧視的言論。梅根更指自己飽受小報負面報道困擾，出現自殺傾向，向王室方面求助和尋求保護卻未獲理會。

這已遠不只於是「家庭失和」，連同網民提到英國安德魯王子的性侵醜聞，英國王室所涉及的都是西方社會近年的重點議題——種族歧視、精神健康、性騷擾。這似乎已由英室八卦升溫至君主立憲制的政治危機，Twitter甚至出現#AbolishTheMonarchy（推倒王室）的貼文標籤。也拋出一道疑問：這個建基於傳統建制的「機構」是否已無法符合這個世代的價值？

推動反建制的政治助力？

隨着英女王伊利沙伯二世已步入暮年，倫敦瑪麗王后大學政治學教授Tim Bale認為，這些爭論都會燃點起像2016年英國脫歐公投的文化之爭。「若果他們能夠把梅根與哈里塑造成對抗王室與建制的力量，我相信他們有動機去把握這機會。」

在哈里夫婦專訪播出後，在野工黨及其他國會自由派已馬上白金漢宮回應，並調查梅根的種族歧視指控。工黨議員Nadia Whittome指出：「當梅根被指欺凌，白金漢宮馬上宣布會調查。現在梅根指孩子的膚色被討論，那他們是否會調查王室成員這個種族歧視言論？」

相比起約翰遜（Boris Johnson）等保守黨領袖的避而不談，工黨對於王室涉嫌歧視，回應顯得更為「進取」。過去被揭支持廢除王室的現任工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer），更把種族歧視問題牽扯至英國社會層面：「這提醒了找們，英國在21世紀有太多人在經歷種族歧視。我們需要非常、非常謹慎看待。」

英聯邦能維繫至今，恐怕很大程度是出於英女王的國際地位及其個人魅力。（AP）

世代取態轉變

事實上，在哈里與梅根去年宣布卸下高級王室成員職務後，工黨內已有蘊釀關於王室發展前路的討論。去年工黨黨魁選舉中，參選人Clive Lewis更提倡舉行關於王室前路的公投，因為「很多人都希望縮小王室規模」，「在21世紀，我希望我們的身分是公民（citizens），而非皇家子民（subjects）。」但Clive Lewis重申，自己並不認為應該廢除王室，而討論英國王室的規模和公帑開支，是個「民主的問題」。

目前，討論關於英國王室廢存問題的時機尚早，基於英女王伊利沙伯二世的國際聲望良好，以及英國社會對於王室的支持度仍然偏高，因此不會有政黨或政客願意冒上政治風險，膽敢打着「推翻王室」的旗號。不過，英國社會對於王室的取態上已出現世代分野。YouGov去年底進行的民調，65歲以上受訪者中有八成以上傾向保留王室，而非換成民選元首。但在18至24歲年齡組別的人，持此觀點的則只約半。

前內政大臣Norman Baker認為，比起以往的戴妃，梅根為王室帶來邁向廿一世紀的第二次機會，「可是他們不但沒有擁抱他們，反而抑壓他們，假裝仍然停留於昔日。」

加速澳紐轉向共和制

儘管梅根哈里兩小時訪問的內容，多少指控是客觀及準確仍是未知，但這次風波顯然對本就鬆散的英聯邦（The Commonwealth）帶來一大重擊，敲響成員國去留的討論，包括在文化上與英國相對親近的澳洲及新西蘭。

澳洲前總理特恩布爾（Malcolm Turnbull）周二在電視台訪問上指，澳洲是時候考慮退出英聯邦，「我們的元首應為澳洲公民，是我們其中一個，而非英國的女王或王帝。」他又指，包括他本人在內，很多人都是英女王伊利沙伯二世的支持者，卻非王室體制的支持者。澳洲在1999年已舉行過一次有關共和制的公投，但民眾已選擇留在英聯邦，特恩布爾認為，在結束伊利沙伯二世時期後將是澳洲再次舉行公投的適當時機。

澳洲前總理特恩布爾（Malcolm Turnbull）指澳洲應再思考轉向共和制。(AP）

鄰國新西蘭的共和制討論同樣反覆多年，在哈里夫婦投下震撼彈後，總理阿德恩（Jacinda Ardern）表示：「不認為新西蘭民眾在憲制上希望重大改變，我也不認為在短期內會有改變。」

事實上，2015至2016年間該國舉行換國旗公投，千挑萬選揀出一款全新設計的銀蕨（silver fern）旗後，公投結果仍是以56.%對43.2%決定保留英殖色彩的原有國旗。公投當時被轟勞民傷財之餘，也或多或少反映新西蘭人在去殖化、轉向共和制的事，本身也是興趣缺缺，改變意欲不大。

王儲查理斯魅力遠不及母親伊利沙伯二世，其登基恐怕更是英國王室的真正危機。（AP）

女王時代集體回憶遠去後...

到2019年，一項訪問了1.5萬名新西蘭人的民調結果顯示，55%人希望由新西蘭人作為下任元首，只有39%人希望下任是英國元首。這是該項調查在三年以來，首次出現支持新西蘭人作元首的結果，而比例更以18至30歲的年輕組別佔多，而且在毛利人（Maori）當中傾向更顯著。不少意見認為，新西蘭脫離君主立憲體制，能有助毛利人等重要少數種裔參與社會。因此，在政治層面再發起共和制公投，恐怕也是早晚會發生的事。

誠然，王室之於英國歷史文化意義，以至為國內帶來龐大經濟效益，都是其他英聯邦國家無法享受的。加上王儲查理斯的個人魅力遠不及母親伊利沙伯二世，其登基恐怕才是英國王室的更大危機。

對於年輕一代來說，王室都是傳統及封建時代產物，「英女王時代」的集體回憶塵封後，種族共融對於國家自身恐怕更見重要。無論哈里梅根這次爆料的「震撼」有多大，英國王室對說新世代的英聯邦公民而言，只會越來越無關重要。