俄羅斯反對派舉行論壇　近200人遭警方帶走　包括部分地方議員

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-14 02:01

俄羅斯一批獨立派市議員3月13日於莫斯科舉行論壇，但開始不久就有警員到場，並帶走接近200人，有被捕人士批評，當局的目的是阻止大家參與政治。

俄羅斯示威監察組織OVD-info在網上公布被捕名單，當中包括葉卡捷琳堡 （Yekaterinburg）前市長羅伊茲曼（Yevgeny Roizman）、莫斯科多名地方議員等超過170人。

警方指不少參加論壇的人違反新型冠狀病毒（COVID-19）的防疫規定，沒有戴口罩，因此決定介入中止活動，並稱部分人來自一個「不良」組織。惟當局沒有披露該組織名字。一名警官指，被捕人士會面臨違反行政罪行的指控。

俄羅斯在2015年通過一項法例，容許當局刑事起訴參與不良組織的成員，至今有大約30個組織被取締，當中包括「開放俄羅斯」（Open Russia）。該組織由流亡倫敦的富商霍多爾科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）創立，其中一名成員皮沃瓦羅夫（Andrei Pivovarov）則在今次事件中被捕，他被捕時表示，莫斯科當局的目標是阻嚇民眾參與政治。

俄羅斯在9月舉行國會選舉，獲克里姆林宮支持的統一俄羅斯黨（United Russia）的支持度下滑，當局同時亦加強打壓反對派，包括拘捕從德國返回當地的反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼），並以違反保釋條件罪判處他入獄2年半。