俄羅斯奇招對付劈腿渣男　遭舉報即去當兵　有女生求送前度去北極

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-10 17:50

俄羅斯軍隊的一位上校近日出奇招，呼籲女網友線上「檢舉」劈腿又逃避兵役的前男友，讓陸軍可以找到人，把他們徵去當兵。

《泰晤士報》報道，俄羅斯列寧格勒徵兵委會員主席赫羅莫夫（Yury Khromov）上校於8日國際婦女節上IG發布影片，「願妳一直被真正的防禦者圍繞，不只是祖國，還有妳的（男人）」。

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赫羅莫夫上校接着承諾女網友，背叛她們的男人會被徵去當兵，「現在容許我給妳們一個小禮物，把妳們前男友的社群媒體帳號連結給我們，我們會徵召他們當兵。記住，真男人必須入伍當兵」。

根據報道，一位女網友立刻留下前男友的資訊，呼籲俄羅斯陸軍派他到北極的基地。另一位女網友則說，「把我的前任拉進陸軍，終於能讓他變成真男人」。還有女網友表示，「如果你們徵召他們，就是最棒的禮物」，更有一位女網友質疑：「為什麼只招前男友？」

俄羅斯男子依法需當一年兵，每年約26.3萬名18至27歲男子會被徵召，但許多人抱怨軍中欺凌嚴重，因此想方設法逃避當兵。

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