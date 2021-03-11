俄羅斯限制Twitter在當地服務速度　揚言完全封殺

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-03-11 05:00

俄羅斯通訊部門3月10日宣布，由於社交平台Twitter未能遵守當地法例，因此即日起限制對方在俄國境內的服務速度，涉及當時所有電話及一半電腦。Twitter對立此感到失望，憂慮言論自由受到影響。

《今日俄羅斯》（RT）10日報道，俄羅斯通訊監督局（Roskomnadzor）指出，當局自2017年起曾2.8萬次要求Twitter刪除帖文，但大多數遭到無視，目前該平台仍有3,168條包含違法帖文仍未刪除，當中有2,336條涉及教唆未成年人自殺、352條包括未成年人色情內容、174條與製作和使用毒品有關。

當局強調，網絡服務商在俄羅斯必須遵守相關法律，如果Twitter無法滿足相關要求，那麼其當地業務或將面臨完全封殺。

Twitter之後發表聲明，否則縱容平台發放不良內容，強調對兒童色情採取零容忍態度，而宣揚或鼓吹自殺亦違反該公司的規則等。公司憂慮，俄羅斯的限速措施會影響言論自由。

俄羅斯塔斯社（TASS）報道，總統普京（Vladimir Putin）3日曾批評社交媒體，指它們被用於傳播涉及未成年人色情以及教唆未成年人自殺的「完全不可接受的」內容，並認為讓未成年人捲入未經授權的街頭集會是違法，認為當局必須在法律範圍內作出應對。