菅義偉成拜登首個會見國家領袖　被視為華府表現重視「重返亞洲」

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-14 17:21

美國總統拜登（Joe Biden）將與日本首相菅義偉會面。菅義偉亦在12日的記者會上，確認有關消息。拜登選擇菅義偉作為首次領導人會面的人選，有分析指出這正是美國重視日本，想重返亞洲並制衡中國。

圖為3月12日，日本與美國，印度和澳洲舉行四方安全會談。（Reuters）

新領導人上任，會先與哪一個的領導人會面，往往被視為新政府外交政策的方向。美國過往總統一般會先與英國首相會面，但拜登選擇先與菅義偉會面，可被視為美國更重視美日同盟，與日本建立更緊密關係的舉措。

日本是亞洲中，美國重要盟友之一，中日在釣魚島的問題上有主權爭議。日本亦對近日中國通過的新海警法多次表達憂慮，美國的舉措被視為美國是要聯同日本，制衡中國的表現。

在3月11日舉行的四方安全對話（QUAD），外界均視中國會是會談中的主要項目之一。菅義偉會後表示，反對中國單方面改變現狀；白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）就在會後亦表示，會上領導人討論了中國帶來的挑戰。討論包括南海問題、稀土開採、疫苗外交等與中國有直接關係的項目。

有分析對「四方安全對話」是否有效提出疑問。共同社指出，「四方安全對話」成立初衷並非建立對中包圍網，成員國亦摒除在地區同樣發揮重要影響力的韓國及其他東南亞國家，或令東盟感到不滿。

圖為3月11日，拜登在白宮就疫情演說。拜登預定最快在4月初與菅義偉會面。（Reuters）

另一方面，站在日本立場而言，美國主動與菅義偉會面，是改善因國內及疫情問題處理不善，民意下滑的好機會，被喻為「拜登向菅義偉伸出的援手」。

《日本經濟新聞》分析指出，這是由於美國不願再看到日本過去政治局勢的不穩定。在前首相安倍晉三上任前，日本短短8年間換了5次首相。美國讓菅義偉成為首個會面的人選，可以說是給予菅義偉在外交上發揮的機會，挽回民意。