緬甸政變｜平行文人政府聲稱獲部分武裝組織支持　爭取政權認受性

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-03-14 17:07

由被奪權國會議員成立的緬甸平行文人政府領袖曼溫凱丹（Mahn Win Khaing Than）3月13日首度發表公眾講話，稱已獲得部分武裝組織支持，誓言會發動革命推翻軍方政權。

曼溫凱丹上周獲由全國民主聯盟（National League for Democracy Party）議員選為新成立的聯邦議會代表委員會（Committee for Representing Pyidaungsu Hluttaw，CRPH）代理副總統一職，委員會正力爭國際社會承認平行文人政府為緬甸合法政府。

圖為2016年2月3日，時任國會上議院議長曼溫凱丹（右）準備出席在內比都舉行的上議院會議。（Reuters）

曼溫凱丹13日在Facebook發表講話，形容當地正處於最黑暗時刻，但黎明即將到來。委員會計劃建立聯邦民主制度，並與國內最大的族裔武裝組織代表接觸，目前已取得部分代表的支持。

曼溫凱丹指出，「為了組建聯邦民主制度，所有數十年來遭受種種壓迫的族裔兄弟都真正希望這樣做，這場革命就是給予我們一起努力的機會。」

委員會已把軍方列為恐怖組織；軍方則宣布委員會是非法組織，稱參與人士可能被控叛國罪，面臨死刑的最高刑罰。

軍方3月11日亦把本被昂山素姬（Aung San Suu Kyi）政府名列恐怖組織名單的少數民族武裝部隊若開軍（Arakan Army）除名，顯示平行文人政府與軍方各自為了取得認受性，正加緊爭取國內各大勢力支持。