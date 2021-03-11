緬甸政變｜軍方釋放千多示威者　將若開軍自恐怖組織名單除名

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-12 12:10

緬甸國營媒體3月11日報道，本名列恐怖組織名單若開軍（Arakan Army）因已停止襲擊行動，軍方同日起將它除名，協助在全國各地建立和平。

路透社11日引述緬甸國營媒體Mirror Daily稱，若開軍在3月11日被除名。若開軍發言人對消息反應正面。

若開軍是一支少數民族武裝部隊，2009年成立，主要由若開族人組成。過去2年它為反抗政府軍，兩者時有交戰。若開邦（Rakhine State）尋求擁有更大自治權。

昂山素姬（Aung San Suu Kyi）政府2020年列若開軍為恐怖組織。她是緬甸前國務資政。2月1日緬甸軍方發動政變後，她以及一些政府官員被解除職務。

緬甸反政變示威：圖為3月11日緬甸仰光的民眾拿着磚頭，協助示威者在路上設置路障。（AP）

與此同時，軍方亦釋放千多名示威者。軍方在11日下午稱緬甸的情況不應成為國際社會擔憂的事，以及稱西方國家的假設是錯的。軍方管治委員會發言人蘇敏敦（Zaw Min Tun）確認軍方已僱用一名說客去應對國際的誤解，並稱軍方是有紀律，以及在有需要時才使用武力，稱緬甸是走在真的民主道路之上，以及想進行合作。

3月10日，聯合國安理會就緬甸局勢發表了主席聲明，「強烈譴責」緬甸針對和平示威者的暴力，再次呼籲釋放昂山素姬等人，並表示繼續支持緬甸的民主過渡，強調需要維護民主體制和進程，避免暴力，充分尊重人權和基本自由，維護法治，鼓勵按照緬甸人民的意願和利益進行建設性對話與和解。這是自緬甸2月1日發生政變，以及2月4日發表媒體聲明以來，安理會第二次就緬甸局勢表達立場。