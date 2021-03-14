緬甸政變｜示威踏入第41天　中資工廠被縱火

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-14 22:54

緬甸反政變示威3月14日持續，位於最大城市仰光（Yangon）的蘭達亞工業區內，有兩家服裝廠被縱火。

事件發生在14日下午，20多名人騎電單車以及攜帶鐵棍、斧頭及汽油衝入工廠，在進行破壞之後，他們將汽油澆在工廠門口及倉庫並強行放火。保安人員阻攔不果。

報道稱兩家工廠中，有一間是中資，另一間是中緬合資企業。在仰光其他工業區的一些中資服裝廠，傳出目前也面臨被人縱火的威脅。

圖為央視新聞客戶端報道的照片，顯示緬甸有廠商被縱火。（央視新聞客戶端）

對此，中國駐緬甸大使館發言人表示，中方要求緬方採取進一步有效措施，制止一切暴力行為，依法查處相關肇事者。

中國駐緬甸大使館發言人表示，仰光萊達雅工業區多家中資工廠遭不法分子打砸搶燒，多名中方人員受傷，有員工一度被困。大使館第一時間與緬甸中國企業商會和相關企業取得聯繫，迅速要求當地警方採取有力措施，保障中資企業及人員安全。

發言人指出，中國對緬友好政策面向全體緬甸人民，中緬經貿合作始終基於互利共贏原則，尤其注重惠及緬甸當地民眾。此次受害的絕大多數企業來自紡織製衣行業，中方企業在此領域的投資為緬甸創造近40萬個就業機會，因此不法分子的行為同樣損害緬甸民眾的利益。

發言人表示，本次打砸搶燒事件性質十分惡劣，並呼籲緬甸民眾合法表達訴求，不被煽動和利用，破壞中緬友好合作。

除了當地廠商成為襲擊目標，有製造商被指禁錮員工。名為GY Sen的緬甸廠商，是愛爾蘭時裝公司Primark位於緬甸的供應商。曾有1000名員工被人鎖在廠內，據說是為免他們缺勤。英國《衛報》13日引述SY Gen員工稱，上司為防他們參加2月18日的示威活動，將他們鎖在廠內。不過員在數小時後成功逃走。