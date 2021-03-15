德國接種速度緩慢與口罩醜聞影響　基民盟地方選舉失利

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-15 10:26

德國3月14日舉行地方選舉，德國總理默克爾（Angela Merkel）所屬政黨基督教民主聯盟在兩個主要城市均失利。分析認為這將對基民盟在9月份的大選選情造成打擊。

圖為3月14日， 基民盟秘書長齊米亞克在選舉失利後發表演講。（Reuters）

在西南部的巴登-符騰堡州（Baden-Württemberg），及在鄰近的萊茵蘭-普法爾茨州（Rhineland-Palatinate），基民盟在上屆均有逾30%的支持。但根據出口民調，今屆選舉中兩州基民盟僅分別取得23%及26%票數，大幅落後超過30%的第一名。

在巴登-符騰堡州，綠黨以31%得票領先；在萊茵蘭-普法爾茨州，則由得票33.5%的社會民主黨領先。基民盟秘書長齊米亞克（Paul Ziemiak）承認，選舉結果未如理想。

有分析認為，基民盟的失利主要與民眾不滿疫苗接種速度緩慢，及早前連續爆出的口罩醜聞有關。1名基民盟及1名基民盟姊妹黨基督教社會聯盟的國會議員，先後被發現採購口罩期間涉嫌非法回佣，其中一人已宣布辭職。

截至上周民調，基民盟與基社民執政聯盟的支持率已跌至32%新低。有意見認為這次選舉結果反映民意，事件可對基民盟9月份的大選選情造成打擊。