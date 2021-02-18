Manspreading｜德國女生發明「防暴褲 」創意反制「擘腿男」霸權

撰文： 塔羅筆記 最後更新日期： 2021-02-18 14:04

「男性開腿」（Manspreading），又稱「大爺式佔座」，是指男性在公眾場合（尤其是在公共運輸系統中）張開雙腿，佔用多於一個座位的空間的行為。因此類行為在公共運輸系統中經常造成他人困擾，許多地區及公共運輸系統相關當局已公開呼籲停止此類行為；但是，有辯護者稱此類行為源自「生理原因」。

很多人認為「『男性』開腿」一詞是在污名化男性，因為有些女性也會做出一樣的行為。但問題是，大部分開腿佔位的人都是男性。由於性別的刻板教育規訓，女性更容易被要求閉緊雙腿，被認為這樣才是坐姿端莊，否則是淫蕩不檢點，甚至「歡迎男人侵犯」；相反地，男性卻被教育打開雙腿才更有男子氣概，閉緊雙腿或任何內縮的身體動作都「很娘」。

過往便曾有一名俄羅斯女子向地鐵「擘腿男」倒漂白水 惹起爭議（點圖了解更多）👇👇👇

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根據外媒yeoja-mag、nordbayern與bz-berlin的報道，兩名就讀藝術大學的女大生，分別是Mina Bonakdar和Elena Buscaino，她們來自德國，兩人是柏林藝術大學的學生。她們就觀察到在地鐵和公車上，許多男性總是習慣把雙腿打開開，佔用了過多的座位空間，造成其他乘客的不便，而女性大多不會有這樣的問題，因為女性總是被迫自行迴避，導致乘坐的空間被迫壓縮。

於是，她們決定設計一款「防暴褲」（Riot Pant），當穿着這款褲子的女性在乘坐大眾運輸時，如果又遇到腿張很開霸佔空間的男性，就可以模仿對方來表達抗議，而這時，男性就可以看到刺在褲子縫線上的文字訴求，像是「Stop spreading（停止佔用）！」、「Give us space（給我們空間）！」、「Toxic masculinity（有毒的男子氣概）！」等。

創意反制「擘腿男」霸權 點圖看看兩位藝術系女大生發明的「防暴褲」👇👇👇

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這是一個很小的姿勢，訊息卻非常有力；雖然這項設計帶有一點反叛意味，正式衝着「男性霸權」而來，但是細心一想，男人也是「父權」的受害者，因為社會一般大眾都覺得男性就應該剛硬堅強，他們也一樣遭受社會壓力，要適應這種特定的刻板印象。

性別爭議，每天都在發生

這個項目的概念很簡單：你可以買條二手褲，也可以寄一條你最喜歡的褲子給她們，由她們幫你將褲子印上你選擇的標語。兩人都強調計劃核心的可持續性，而並非為了鼓吹消費。到目前為止，她們已經售出了大約100至200條來自二手庫存的褲子，下一步應該就是開始創立她們自己的網站。

如果在這個社會上，不再需要帶有這種口號的褲子會很好嗎？她們表示，那將是她們的目標，也是一個夢想。但是她們不相信性別運動會很快的就到達這個目標。

此外，透過她們的大學，她們還將與柏林攝影博物館合作。雖然所有這些事情現在已被取消或推遲，直到另行通知——但總而言之，她們的下一個目標是能夠永久繼續這個特別的計畫。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】