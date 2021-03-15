紐約州長科莫醜聞纏身　疫苗總管致電州內官員測試忠誠度引發爭議

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-03-15 17:17

美國紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）捲入性騷擾醜聞。科莫前助手、紐約州新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗項目負責人施瓦茨（Larry Schwartz）被指曾致電州內各縣官員，問及他們是否支持科莫，企圖藉此了解其忠誠度，引起新一輪爭議。

圖為美國紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）前助理施瓦茨2010年3月3日在紐約州議會大廈出席記者會。（AP）

美國《紐約時報》報道，施瓦茨（Larry Schwartz）在過去兩周打電話給州內各縣官員，咨詢有關疫苗庫存狀況。報道引述其中一人稱，施瓦茨先提到有關科莫的政治話題，才轉問疫苗問題，讓人感到不安。

有民主黨籍的縣行政長收到施瓦茨的電話後稱，擔心如果自己沒有表態支持科莫，縣內的疫苗供應可能會受影響，因此決定向州總檢察長辦公室的公共誠信部門提出投訴。

施瓦茨回應《華盛頓郵報》查詢時，承認曾致電各縣官員討論相關話題：「我確實與多名官員進行了對話，以確認他們是否保持公正立場，即州總檢察長進行調查後得出結果，才就科莫的事件作出結論。」

施瓦茨堅持自己沒有做錯，並稱打電話是自己的決定，非受科莫指示。施瓦茨形容對話「尊重且友好」，同時補充疫苗分配和接種地點決定並非由他一個人作決定，而是由州長疫苗工作組的成員和外部顧問決定，因此認為當中涉及政治問題。

施瓦茨2011年至2015年擔任科莫的秘書，之後離開，後在2020年春返回州政府，協助應對疫情。