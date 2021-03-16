納瓦利尼被囚俄羅斯惡名昭彰流放地　IG親證：置身真的集中營

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-16 02:34

俄羅斯反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）3月15日在Instagram發文證實，他被關在俄羅斯莫斯科郊外的監獄，親身認證那是「真的集中營」。

44歲的納瓦利尼在批評總統普京（Vladimir Putin）方面不遺餘力，2021年初俄羅斯法庭以他違反假釋條件為由，判處他入獄2年半。他的代表律師團上周稱，當事人已被移出科利丘吉諾（Kolchugino）監獄。

俄羅斯的新聞通訊社15日引述他的代表律師米哈伊洛娃（Olga Mikhailova）稱，確認當事人已被囚於「2號流放地」，稱她能到訪並探望他。

發舊照講新經歷

納瓦利尼3月15日在Instagram發文證實，他被關在莫斯科東北方的「2號流放地」（Penal Colony No. 2，IK-2），它位於佛拉基米爾州（Vladimir）城市波克羅夫（Pokrov）。監獄因監控及懲罰嚴厲，是俄羅斯逾600個流放地中，其中一個惡名昭彰的營地。

他上載一張舊照片，相中是他剃了平頭（skinhead）的模樣，並附上說明：「我須承認，俄羅斯的監獄系統真能令我驚訝。我都不知道（政府）如何可在距離莫斯科100公里的地方設置一個真的集中營」。

納瓦利尼在發文時指出，他入獄後已被剃光頭。

在囚者面對非人對待

他又說：「獄中到處都是閉路攝錄鏡頭，每個人都被監視，以及即使犯了最輕微的錯都會被人舉報。

納瓦利尼稱，暫未見到流放地中有任何暴力迹象，但因看到其他在囚人士緊張兮兮的架勢，他相信之前有關那裏殘酷對待囚犯的報告都是真的。

名為科托夫（Konstantin Kotov）的知名社運人士，曾在2019年至2020年在那裏服刑近2年，他曾向法媒說，囚犯不被當成人看待。