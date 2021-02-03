納瓦利尼遭判監　普京未來該如何對付這「心腹大患」

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-03 13:45

俄羅斯反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）被判入獄3年半，他的支持者連續多個星期在俄羅斯各地示威。但即使把納瓦利尼收監，他的影響力依然存續，若普京（Vladimir Putin）決定殺了他，結果又會如何？

圖為2月2日，莫斯科街道上納瓦利尼的支持者遊行示威。（Reuters）

納瓦利尼在2020年8月中毒後成功前往德國治療並康復，並在1月返國時被捕。納瓦利尼指責普京是向他落毒的幕後兇手，既然如此，納瓦利尼返國等同「送羊入虎口」，他會被捕可謂意料中事。

然而，納瓦利尼之所以無所畏懼，原因是他在國內已擁有一定的支持度。在納瓦利尼被捕至今，支持者無懼零下的嚴寒天氣，在各地發動多場示威，從莫斯科、聖彼德堡、到海嵾威，甚至西伯利亞。納瓦利尼可藉民眾的支持度，迫使政府不能直接對他嚴刑拷打。

圖為2月2日，納瓦利尼的妻子尤利婭（Yulia Navalnaya）在聽取判詞後步出法院。（Reuters）

俄羅斯政府對納瓦利尼態度的轉變是顯然易見的，克里姆林宮過去對納瓦利尼僅以「某個人」作稱呼，至現在直呼其名，並對其支持者加以嚴厲的打壓，可見俄羅斯政府視納瓦利尼為真正威脅。

在2020年8月俄羅斯政府原有機會殺了他，但納瓦利尼成功逃走。今天他被捕判監，普京將如何處置納瓦利尼成為焦點。

普京可以再次殺了納瓦利尼，但這會進一步激化今天的示威浪潮，亦會招致國際進一步的譴責及制裁。特別是今天美國總統不再是特朗普（Donald Trump），特朗普大概會選擇忽略事件，但拜登（Joe Biden）的傳統美國政府不會坐視不理。

惟若不處置納瓦利尼，他的影響力會繼續在俄羅斯擴大。納瓦利尼十分擅長針對普京政府的痛腳，如在他被捕後，他的「反腐敗基金會」（FBK）在網上上載早已製作完畢、揭露位於黑海被稱為「普京皇宮」的神秘豪宅內幕，在俄羅斯國內引起熱議。

圖為納瓦利尼的影片，揭露被稱為「普京皇宮」、位於黑海的神秘豪宅內幕。（Reuters）

在更早前，納瓦利尼甚至成功假扮聯邦安全局的成員向一名特工套話，如何使用神經毒劑「諾維喬克」暗殺他。

外界不知道普京的下一步如何，但一般相信納瓦利尼會被監禁一段長時間。特別是在目前的形勢下，普京佔有上風。俄羅斯政府在國內塑造納瓦利尼是一名「受西方慫恿的搞事者」輿論成功起作用，國內真正支持納瓦利尼的人數也不過是20%。

當然這20%對普京而言已是一股吵雜的聲音。3年半的監禁並非一段很長的時間，普京已修改憲法可讓自己一直連任至2036年。納瓦利尼若被釋放，他將再次成為普京的麻煩。